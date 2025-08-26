Вестник Кавказа

Зубров будут разводить в Абхазии в Псху-Гумистинском заповеднике

Зубров будут разводить в Абхазии в Псху-Гумистинском заповеднике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия поможет Абхазии с восстановлением популяции зубров. Для этого в будущем году в Абхазию будут доставлены шесть особей, зубры поселятся в Псху-Гумистинском заповеднике.

Псху-Гумистинский заповедник выбран площадкой для разведения зубров на территории Абхазии, это решение приняли на первом заседании абхазо-российской рабочей группы в Сухуме.

Первых зубров в заповедник в Сухумском районе доставят в следующем году, поделилась замглавы  "Росзаповедцентра" Ольга Кревер.

"Предпочтительная численность зубров в 2026 году – шесть особей: два самца и четыре самки. Для этого нужно подготовить детальный пошаговый план… План должен быть готов к 15 ноября"

– Ольга Кревер

Для того, чтобы организовать перевозку животных, потребуется построить клетки, отловить зубров в Кавказском заповеднике, оформить необходимые для пересечения государственной границы ветеринарные документы.

По итогам заседания между Минприроды РФ и Госкомитетом Абхазии по экологии был подписан протокол, передает "Апсныпресс".

Псху-Гумистинский заповедник в горах Абхазии был создан более 50 лет назад, его площадь составляет 27 643 га.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.