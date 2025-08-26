Зубров будут разводить в Абхазии в Псху-Гумистинском заповеднике

Россия поможет Абхазии с восстановлением популяции зубров. Для этого в будущем году в Абхазию будут доставлены шесть особей, зубры поселятся в Псху-Гумистинском заповеднике.

Псху-Гумистинский заповедник выбран площадкой для разведения зубров на территории Абхазии, это решение приняли на первом заседании абхазо-российской рабочей группы в Сухуме.

Первых зубров в заповедник в Сухумском районе доставят в следующем году, поделилась замглавы "Росзаповедцентра" Ольга Кревер.

"Предпочтительная численность зубров в 2026 году – шесть особей: два самца и четыре самки. Для этого нужно подготовить детальный пошаговый план… План должен быть готов к 15 ноября"

– Ольга Кревер

Для того, чтобы организовать перевозку животных, потребуется построить клетки, отловить зубров в Кавказском заповеднике, оформить необходимые для пересечения государственной границы ветеринарные документы.

По итогам заседания между Минприроды РФ и Госкомитетом Абхазии по экологии был подписан протокол, передает "Апсныпресс".

Псху-Гумистинский заповедник в горах Абхазии был создан более 50 лет назад, его площадь составляет 27 643 га.