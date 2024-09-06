Зона горы Кольцо в Кисловодске загорелась от рук неизвестных

Неизвестные подожгли территорию на горе Кольцо в Кисловодске. Пожарные потушили возгорание, пострадавших нет. Все материалы переданы полиции.
В Кисловодске неизвестные подожгли туристическую зону горы Кольцо, сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.
Пожар затрону 250 кв м на особо охраняемой территории. Прибывшие к месту происшествия спасатели ликвидировали возгорание.
Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших не было. Дознаватели заявили, что это был поджог. Материалы уже переданы полиции.