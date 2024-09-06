Вестник Кавказа

Зона горы Кольцо в Кисловодске загорелась от рук неизвестных

Зона горы Кольцо в Кисловодске загорелась от рук неизвестных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестные подожгли территорию на горе Кольцо в Кисловодске. Пожарные потушили возгорание, пострадавших нет. Все материалы переданы полиции.

В Кисловодске неизвестные подожгли туристическую зону горы Кольцо, сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

Пожар затрону 250 кв м на особо охраняемой территории. Прибывшие к месту происшествия спасатели ликвидировали возгорание.

Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших не было. Дознаватели заявили, что это был поджог. Материалы уже переданы полиции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье нарастило производство муки на 18%

Ставрополье нарастило производство муки на 18%

Незаконных банкиров обезвредили на Ставрополье

Незаконных банкиров обезвредили на Ставрополье

Стихийная свалка на Ставрополье нанесла критический ущерб экологии

Стихийная свалка на Ставрополье нанесла критический ущерб экологии

Ставрополье нарастит турпоток за счет событийного и медицинского туризма

Ставрополье нарастит турпоток за счет событийного и медицинского туризма

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Ставропольские аграрии начали уборку моркови

Ставропольские аграрии начали уборку моркови

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы