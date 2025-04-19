Жители приграничья Грузии и Армении ощутили новое землетрясение

На границе Грузии и Армении сегодня утром снова произошло землетрясение магнитудой почти три балла – в его эпицентре подземные толчки ощущались довольно сильно.

Сегодня утром в 10:11 по местному времени (09:11 мск) приборы сейсмологической сети Территориальной службы сейсмической защиты МВД Армении зафиксировали в приграничной зоне Армении и Грузии землетрясение магнитудой 2,9.

Эпицентр землетрясения находился в 8 км к юго-востоку от села Бавра, на глубине 10 км – там оно ощущалось заметно сильнее, магнитудой в 4 балла, передает NEWS.am со ссылкой на сообщение спасателей.

Несмотря на незначительную магнитуду, подземные толчки отчетливо ощутили на себе жители приграничных сел Бавра, Сарагюх и Ашоцк в Ширакской области, отметили сейсмологи.