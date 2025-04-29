Границу Армении и Грузии потрясло небольшое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали сегодня землетрясение на армяно-грузинской границе. Оно произошло несколько часов назад.

В пятницу, 16 мая, на армяно-грузинской границе произошло землетрясение. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Магнитуда подземных толчков составила 2,3. Они произошли в 8 км к северо-востоку от приграничного села Бавра примерно в 12:08 по местному времени (11:08 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 тыс метров.

Как отмечается, подземные толчки ощущались в несколько населенных пунктах Ширакской области Армении.

Напомним, в ночь с 28 на 29 апреля на границе двух республик Южного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,3. Как и сегодня, его эпицентр располагался неподалеку от села Бавра.