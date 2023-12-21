Жителей Грузии предупредили о сильной метели и ограничении движения

В Грузии в среду прогнозируется ухудшение погодных условий. В ряде районов пойдет снег, а в некоторых местах ожидается метель.
С 17 января в Грузии ухудшатся погодные условия. Об этом рассказали в Национальном агентстве окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, в высокогорных районах страны пойдет снег, а в ряде мест ожидается сильная метель.
На дорогах прогнозируется гололед. При этом в агентстве допускают, что на определенных участках из-за непогоды могут ограничить движение транспортных средств.
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