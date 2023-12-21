Вестник Кавказа

Жителей Грузии предупредили о сильной метели и ограничении движения

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в среду прогнозируется ухудшение погодных условий. В ряде районов пойдет снег, а в некоторых местах ожидается метель.

С 17 января в Грузии ухудшатся погодные условия. Об этом рассказали в Национальном агентстве окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, в высокогорных районах страны пойдет снег, а в ряде мест ожидается сильная метель.

На дорогах прогнозируется гололед. При этом в агентстве допускают, что на определенных участках из-за непогоды могут ограничить движение транспортных средств.

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