В Тбилиси прошел первый в новом году снег

Столицу Грузии сегодня окутал первый в этом году снег. Согласно прогнозу синоптиков, всю эту неделю в городе будет нестабильная погода.

В Тбилиси выпал первый в 2024 году снег. Сначала снег прошел в пригороде грузинской столицы, на высоте от 950 до 1,4 тыс метров над уровнем море. В низине в это же самое время шел дождь.

Ближе к вечеру снег стал идти в основной части города, на высоте около 400-600 метров над уровнем моря.

Ранее сегодня на Военно-Грузинской дороге образовалась пробка, в которой застряло свыше 850 большегрузов.