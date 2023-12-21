На Верхнем Ларсе проезда ждут 850 грузовиков

Пробка из 850 грузовиков образовалась на Военно-Грузинской дороге. Из-за плохой погоды дорога для большегрузов закрыта с 8 января.

На Военно-Грузинской дороге образовалась пробка из 850 грузовиков, 550 из них расположились на стоянке, а 300 – выстроились на трассе, пишет пресс-служба МВД Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что легковых автомобилей среди ожидающих проезда не обнаружено. Свыше 400 машин находятся в электронной очереди Центра организации дорожного движения республики. Часть из них ожидает проезда со вчерашнего дня.

Транскавказская магистраль была открыта 9 января для всех автомобилей, передает пресс-служба МЧС РФ. Возобновилось движение на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Стоит напомнить, что для грузовиков Военно-Грузинская дорога по-прежнему закрыта. Ограничения введены 8 января.