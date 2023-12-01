В Северной Осетии развернут пункты обогрева для водителей

Власти Северной Осетии создадут пункты обогрева на дорогах республики, в связи с похолоданием. Ими смогут воспользоваться водители большегрузов, которые находятся в пробке на въезд в Грузию.

Северная Осетия позаботится о водителях грузовых машин, которые ожидают свою очередь на въезд в Грузию. Власти республики развернут дорожные пункты обогрева. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В связи с ожидаемым похолоданием необходимо развернуть пункты обогрева для водителей транзитного транспорта. Затем, когда условия наладятся и выезд будет открыт, нужно обеспечить сопровождение транзитных большегрузов по территории республики, чтобы не возникало заторов на дорогах»

- Сергей Меняйло

Кроме этого, глава региона призвал водителей не стоять на обочинах в населенных пунктах, ожидая проезд. Для этих целей на трассах республики созданы специальные стоянки.

Он также заявил, что, если мест не хватит, власти будут вынуждены ограничить въезд в республику.

Ранее отмечалось, что проезд по трассе к Грузии был ограничен вечером 8 января из-за непогоды. Сейчас в очереди на въезд стоят более 300 грузовых машин.