Десятки машин застряли на трассе из-за лавины в Казахстане

Лавина сошла на автодорогу в Восточном Казахстане. Заблокированные снежной стихией автомобили удалось освободить с участием полицейских.

Трасса Усть-Каменогорск - Алтай оказалась перегорожена снежной массой в Восточно-Казахстанской области после того, как на дорожное полотно сошла лавина. Об этом рассказали в полиции.

"Полицейские получили сообщение о том, что на 63-м километре автодороги произошел спуск снежного покрова. На место направился командир взвода Шахмурат Ержанов. Там из-за заблокированного проезда уже начали скапливаться автомобили"

– МВД

Число машин в пробке уже превысило три десятка.

Вместе со стражем порядка автомобилисты освободили путь. Потом правоохранитель на патрульной машине сопроводил колонну до точки, от которой они могли безопасно продолжить путь.

Полностью снег убрала с дороги спецтехника, однако она сумела попасть на место ЧП только через несколько часов.