Казахстанские полицейские спасли из ледяного плена 16 россиян

В Акмолинской области Казахстана на трассе сломался автобус с россиянами – они замерзали в его салоне, когда на помощь пришли казахстанские полицейские.

Непогода застала россиян, ехавших из Екатеринбурга в Караганду, в дороге – их автобус Hundai сломался сегодня прямо на трассе в Акмолинской области, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

"Десятого января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться"

- МВД Казахстана

Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева расположенного в сельской библиотеке района Биржан сал, а автобус отбуксировали на ремонт, передает Sputnik Казахстан.

Спасенные россияне переждут непогоду в пункте обогрева, а когда автобус починят, продолжат свой путь в Караганду.