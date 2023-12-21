В Стамбуле начался первый в сезоне снегопад

Синоптики накануне предупреждали жителей Стамбула о мощном циклоне с Балкан. Сегодня этот циклон подарил городу первый снег.

В Стамбуле начался снегопад, из-за непогоды возможны проблемы с движением транспорта.

Первый этой зимой снег наблюдается сегодня в Стамбуле. Температура воздуха обвалилась до плюс 3 с плюс 15 накануне. Снегопад, а в некоторых районах снег с дождем, сопровождается сильным ветром.

Ожидается, что в среду погода улучшится, после чего новая волна осадков накроет Стамбул до понедельника. Температура воздуха также останется ниже нормы и будет держаться в районе 5 градусов.

Синоптики в Турции прозвали циклон «сибирским», так как он привел к резкому похолоданию и обильным осадкам, однако непогода пришла в Стамбул с Балкан.