Жителям Каспийска пообещали бесперебойное электроснабжение

В Каспийске больше не будет вынужденных технологических перерывов электроснабжения. Передачу электроэнергии планируют осуществлять в штатном режиме.
В Каспийске отменили вынужденные технологические перерывы электроснабжения, которые были связаны с ремонтом на подстанции "Завод точной механики". Об этом рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".
"Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме"
– пресс-служба
В настоящее время на энергообъекте проводятся ремонтно-восстановительные работы и модернизация оборудования.
В компании отметили, что после того, как все работы будут выполнены, электроснабжение в городе достигнет требуемого уровня надежности.