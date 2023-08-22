Жителям Каспийска пообещали бесперебойное электроснабжение

Опубликовано: 17:52, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Каспийске больше не будет вынужденных технологических перерывов электроснабжения. Передачу электроэнергии планируют осуществлять в штатном режиме.

В Каспийске отменили вынужденные технологические перерывы электроснабжения, которые были связаны с ремонтом на подстанции "Завод точной механики". Об этом рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме"

– пресс-служба

В настоящее время на энергообъекте проводятся ремонтно-восстановительные работы и модернизация оборудования.

В компании отметили, что после того, как все работы будут выполнены, электроснабжение в городе достигнет требуемого уровня надежности.