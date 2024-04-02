Дагестан примет выставку племенных коз и овец

Значимое событие для животноводов продет в Дагестане. В Каспийске состоится XXIV Российская выставка племенных овец и коз.

В этом году Дагестан во второй раз станет площадкой для масштабного мероприятия, на котором соберутся специалисты, производители и любители животноводства.

«С 23 по 25 мая в Каспийске на территории стадиона „Анжи Арена“ пройдет XXIV Российская выставка племенных овец и коз. Провести одно из главных мероприятий для российского АПК на территории Дагестана Минсельхоз РФ решил уже во второй раз. В нем примут участие более 60 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз, российские научные, образовательные, общественные организации, представители бизнес-сообществ и предприятий по переработке продукции овцеводства и козоводства»

– пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что племенные овцы и козы являются основой для разведения новых поколений животных с улучшенными качествами. Выставка позволяет показать лучших представителей пород, обменяться опытом, усовершенствовать методы разведения. Кроме того, это отличная возможность для производителей представить свою продукцию, заключить выгодные контракты и расширить деловые связи.

Что ожидается на выставке в Дагестане?

Также говорится о том, что в рамках выставки планируется оценка породных качеств животных, мастер-классы по уходу и кормлению, а также торговые площадки для продажи племенных животных и сопутствующего оборудования. Участники смогут не только посмотреть на лучших представителей пород, но и обменяться опытом с коллегами, получить ценные знания от экспертов отрасли.