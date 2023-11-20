Вестник Кавказа

Ингушские животноводы ответят рублем за своих буренок

Ингушские животноводы ответят рублем за своих буренок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По крайней мере в двух ингушских городах – Магасе и Назрани – в скором времени начнут штрафовать хозяев своенравных коров, полюбивших в качестве пастбищ общипывать городские клумбы.

Вскоре жизнь скотоводов, отправляющих своих коров пастись на клумбы Магаса и Назрани в Ингушетии, серьезно усложнится – их власти решили задерживать коров и штрафовать их владельцев за порчу озеленения, сообщили в администрации столицы республики Магаса.

"По решению руководства мэрии бродячий скот задерживается и отправляется на отведенную площадку ЖКХ города"

- представитель пресс-службы Магаса

Пока владельцев животных будут привлекать к административной ответственности – им грозит серьезный штраф, поскольку власти разуверились в мерах убеждения, которые на хозяев скотины просто не действуют, передает "Интерфакс".

Хозяев коров многократно призывали к ответственности, однако никаких успехов на этом поприще они так и не добились – в арсенале чиновников остались только запреты и штрафные санкции, добавили в администрации Назрани.

Депутаты своим советом одобрили изменения в правила благоустройства города.

Теперь штраф, налагаемый на граждан, составляет от 1 до 3 тыс рублей, на должностных лиц - от 5 до 8 тыс рублей, а на юридических лиц - от 15 до 20 тыс рублей, - уточнили в мэрии.

Также владельца скота обяжут возместить ущерб, нанесенный хозяину автомобиля в случае с ДТП в участием животного, а в случае ДТП с нанесением увечий или повлекшем гибель пострадавшего владелец КРС будет нести уголовную ответственность.

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