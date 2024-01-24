Владельцев аварийного жилья ждет новый ЖК в Каспийске

В Каспийске будет возведен новый ЖК, в который переедут переселенцев из аварийного жилья. Всего в ЖК будет 257 квартир, он займет площадь в 4,3 га.

В Каспийске скоро начнется строительство жилого комплекса, который станет новым домом для переселенцев из аварийных общежитий. Это важное мероприятие поможет улучшить жилищные условия людей, которые вынуждены жить в неблагополучных жилых помещениях. Подрядчик планирует начать работы уже в текущем году, что означает, что процесс переселения может начаться в ближайшее время.

«Администрацией города принято решение о строительстве новых домов взамен старых общежитий, однако сами жители отказывались переселяться из центра города на окраину, где муниципалитет мог выделить участок. <> По поручению главы Дагестана министерством была определена перспективная локация земельного участка для строительства многоквартирных домов, которая была поддержана инициативной группой жильцов. Подрядчик планирует приступить к строительству ЖК в 2024 году»

– пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Отмечается, что строительство нового жилого комплекса не только поможет переселенцам из аварийных общежитий, но и будет способствовать развитию города в целом: появление современных жилых домов улучшит облик города, привлечет новых жителей и инвестиции, а также способствует обновлению инфраструктуры района.

Власти города выражают уверенность, что это событие не только поможет переселенцам, но и способствует развитию города и созданию комфортной городской среды.