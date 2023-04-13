Жилье в Грузии приобрели 11 тыс россиян

Свыше 11 тыс россиян стали владельцами недвижимости в Грузии с момента начала СВО. Чаще всего граждане РФ в Грузии покупают квартиры, также есть спрос на земельные участки.

С начала года россияне купили в Грузии почти 5,8 тыс квартир, сброс на недвижимость в стране значительно вырос после 24 февраля 2022 года.

В этом году граждане РФ оформили в собственность почти 5,8 тыс квартир и 1,9 тыс земельных участков, информирует Минюст Грузии. В прошлом году - 5,4 тыс квартир и 1,6 тыс участков. Таким образом, с момента начала СВО россияне купили в Грузии 11,2 тыс квартир и 3,5 тыс участков земли - всего 14,7 тыс единиц недвижимости.

В 2021 году сделок с недвижимостью в Грузии россияне заключили 3,5 тыс.