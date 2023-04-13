Россияне рекордно скупают квартиры в Грузии

Опубликовано: 18:52, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главными иностранными покупателями квартир в Грузии с 2022 года стали россияне. В начале 2023 года спрос на жилье в Грузии среди граждан РФ также остается на беспрецедентном уровне.

Россияне за 2022 год приобрели в Грузии свыше 6 тыс квартир, всего иностранцам было продано за год 10,6 тыс квартир.

Лидерство граждан России в списке иностранных приобретателей недвижимости не ушло и в начале 2023 года. За три месяца 2023 года россияне купили в Грузии свыше 2 тыс кв. Таким образом, всего с прошлого года было куплено свыше 8 тыс квартир россиянами.

Помимо россиян, квартиры в грузинских городах активно скупают граждане Израиля - за 2022 год они купили 2,5 тыс объектов жилой недвижимости, с начала 2023 года - более 650.

Также жилье в Грузии приобретают граждане Украины - свыше 1,3 тыс квартир в 2022 года, свыше 500 - в начале текущего.

Иностранцы - основные покупатели недвижимости в Грузии за последний год, всего в стране за 2022 год было продано 15 тыс кв, информирует грузинское экономическое издание bm.ge.