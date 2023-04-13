Опубликовано: 16:51, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия с начала 2023 года приняла свыше 1,2 млн иностранных граждан, восстановив допандемийные показатели почти на 75%. Более 800 тыс визитов были туристическими.

С начала текущего года Грузия увеличила почти на 110% количество визитов граждан других государств, по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает Национальная администрация туризма этой страны.

Так, с января по март в Грузию прибыло свыше 1,2 млн иностранцев, восстановив доковидные показатели на 74,7%. Как заявили в ведомстве, за январско-мартовский период увеличилось количество визитов, связанных с отдыхом и досугом.

Отмечается, что 845,3 тыс визитов в Грузию носили туристический характер - на 84% больше прошлогодних показателей, а поток восстановлен на 95,8%.