Землетрясение снова потрясло Балыкесир

Очередное землетрясение произошло в провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе Турции, сегодня утром. Его магнитуда составила 4,2.

Подземные толчки не прекращаются в северо-западной части Турции, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Повышенная сейсмоактивность началась там 27 октября, когда в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его почувствовали даже в Стамбуле. Очередные подземные толчки случились в Балыкесире накануне.

Сегодня утром, почти в 8 часов по местному времени (совпадает с московским), провинцию также тряхнуло. Магнитуда нового землетрясения составила 4,2. Эпицентр залегал на глубине 6,79 км.

Данных о раненых и разрушениях пока нет.