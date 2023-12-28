Вестник Кавказа

Землетрясение случилось в Каспийском море

Землетрясение случилось в Каспийском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подводное землетрясение у берегов Азербайджана произошло сегодня. Каспийское море тряхнуло на 3,1.

Каспийское море сотрясло землетрясение, магнитуда природного явления составила 3,1.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в море, севернее Баку. Очаг располагался на глубине 16 км, в 20 км к северу от станции Нардаран, которая находится в 25 км к северу от азербайджанской столицы.

Информация поступила от Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

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