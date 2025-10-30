Вестник Кавказа

Зангилан действительно впечатляет – Эми Карлон

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Зангилан и поделилась своими впечатлениями о проделанной там работе.

Эми Карлон, которая ныне является временным поверенным в делах США в Азербайджанской Республике, посетила Зангилан в составе делегации дипломатического корпуса, об этом сообщило информационное агентство АПА.

Карлон подчеркнула, что это ее первый визит за пределы азербайджанской столицы, поэтому он особенно для нее "волнительный". По ее словам, все реализованные проекты в регионе, в том числе инфраструктурные, оставили за собой очень приятное впечатление.

"Азербайджанское правительство организовало для нас возможность посетить регион (....) Я очень рада видеть достигнутый прогресс"

– Эми Карлон

Кроме того, она отметила важность реальной приверженности Вашингтона этой поездке.

Напомним, что Эми Карлон стала новым временным поверенным в делах США в Азербайджане в июне текущего года. Кроме того, она член Высшей дипломатической службы Госдепа США.

