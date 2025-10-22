Иностранным дипломатам представили завершающий этап строительства Зангезурского коридора

Сегодня на железнодорожной станции Хакари в Азербайджане побывали свыше 100 иностранных дипломатов. Они были проинформированы о проводимой здесь работе по строительству железной дороги и станции.

Строительство Зангезурского коридора в направлении границы Азербайджана и Армении выходит на финальную стадию. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил помощник президента АР Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан прилагает большие усилия для налаживания региональных транспортно-логистических связей"

– Хикмет Гаджиев

В пятницу, 31 октября, более 100 руководящих лиц аккредитованных в Азербайджане посольств и 12 международных организаций побывали на железнодорожной станции Хакари, которая будет находиться на участке реки Хакари, протекающей по территории Зангиланского района.

Представителям дипкорпуса рассказали о проводимой здесь работе по строительству железной дороги и станции.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Армении поблагодарил президента Азербайджана за открытие транзитного коридора через Азербайджан для импорта товаров в Армению.