Закон об отмене квот для женщин на выборах приняли в Грузии

В Грузии отменяют квоты для представительниц прекрасного пола в партийных списках на парламентских выборах. Это решение поддержало большинство парламентариев.
В Грузии в ускоренном порядке приняли закон, предполагающий отмену гендерных квот при формировании избирательных списков.
Поправки в избирательный кодекс инициировала оппозиционная партия "Гирчи". Их поддержали 85 депутатов парламента, против высказались 22.
Прежняя редакция кодекса гласила, что в партийных списках в каждой четверке кандидатов в депутаты обязательно присутствие минимум одной женщины.
Авторы инициативы акцентируют внимание на том, что представительницы прекрасного пола могут спокойно строить политическую карьеру в республике и для этого им не нужна специальная квота, наличие которой якобы говорит об их угнетении.