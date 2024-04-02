Вестник Кавказа

Закон об отмене квот для женщин на выборах приняли в Грузии

парламент Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
В Грузии отменяют квоты для представительниц прекрасного пола в партийных списках на парламентских выборах. Это решение поддержало большинство парламентариев.

В Грузии в ускоренном порядке приняли закон, предполагающий отмену гендерных квот при формировании избирательных списков.

Поправки в избирательный кодекс инициировала оппозиционная партия "Гирчи". Их поддержали 85 депутатов парламента, против высказались 22.

Прежняя редакция кодекса гласила, что в партийных списках в каждой четверке кандидатов в депутаты обязательно присутствие минимум одной женщины.

Авторы инициативы акцентируют внимание на том, что представительницы прекрасного пола могут спокойно строить политическую карьеру в республике и для этого им не нужна специальная квота, наличие которой якобы говорит об их угнетении.

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