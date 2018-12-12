Акция протеста против законопроекта об иноагентах проходит у парламента Грузии

Сотня жителей Тбилиси вышла на протестную акцию возле парламента Грузии. Они недовольны желанием властей принять законопроект об иноагентах.

Возле парламента Грузии в Тбилиси проходит акция протеста против решения властей страны принять закон об иноагентах. В ней участвуют около 100 человек.

По словам организаторов митинга, они намерены сделать протест постоянным.

В настоящее время по периметру располагаются сотрудники полиции. Движению транспорта акция протеста не мешает, передает ТАСС.

Напомним, год назад "Грузинская мечта" пыталась принять законопроект об иноагентах, однако после волны протестов решила этого не делать. Накануне стало известно, что власти республики предпримут еще одну попытку, чтобы принять этот законопроект.