Мотоциклы и мопеды пустили на выделенные полосы в Грузии

Грузинские депутаты разрешили водителям мопедов и мотоциклов ездить по выделенным полосам, изначально предназначенным для автобусов и такси. Это поможет обезопасить мопедистов и мотоциклистов, уязвимых для аварий.

Парламент Грузии одобрил в третьем чтении проект, разрешающий мотоциклистам и мопедистам передвигаться по специальной автобусной полосе.

До этого момента по выделенной полосе могли передвигаться автобусы, такси, автомобили скорой помощи и других экстренных служб. Для всех остальных участников движения за проезд по "выделенке" предусматривался штраф в размере 100 лари.

Теперь в категории транспорта, котором можно передвигаться по автобусной полосе, добавятся мопеды и мотоциклы.

Такое нововведение уже используется в некоторых европейских государствах. Оно необходимо для того, чтобы обезопасить жизнь мотоциклистов, поскольку на выделенной полосе их будет лучше видно, нежели чем в основном потоке. Кроме того, курьеры-мопедисты смогут быстрее выполнять доставки.