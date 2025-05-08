Wizz Air прекращает полеты из Абу-Даби в Самарканд и Ташкент

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сочла нецелесообразными полеты своей дочерней авиакомпании из столицы ОАЭ в Самарканд и Ташкент, сославшись на технические сложности и ограничения.

Вскоре у жителей Ташкента и Самарканда исчезнет возможность недорого слетать в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби - венгерский лоукостер Wizz Air объявил о прекращении авиарейсов своей ближневосточной "дочки" с 1 сентября.

Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, Wizz Air Abu Dhabi испытывает значительные сложности в выполнении этих рейсов из-за технического обслуживания своих авиалайнеров и их эксплуатации в жарком климате, геополитической нестабильностью и частыми ограничениями на использование воздушного пространства, передает Podrobno.uz.

"Мы гордимся тем, чего достигли на Ближнем Востоке, однако обстоятельства вынудили нас пересмотреть планы. Мы сосредотачиваемся на ключевых рынках – Центральной и Восточной Европе, в том числе на странах, где возможно стабильное и прибыльное развитие"

- генеральный директор авиакомпании Йожеф Варади

Авиарейсы из Абу-Даби в Самарканд и Ташкент, открытые в 2022 и 2023 году, будут отменены 1 сентября, добавили в компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что европейский лоукостер Wizz Air объявил о полном прекращении полетной программы в Абу-Даби, пояснив: высокие температуры и плохое качество воздуха ускоряют износ двигателей. Ранее около 20% самолетов Airbus A320neo из парка лоукостера было выведено из эксплуатации из-за массовых проблем с двигателями.