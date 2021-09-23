WADA готово провести инспекцию РУСАДА

В WADA сообщили о готовности провести аудит РУСАДА. В организации отметили, что сделают это, когда ситуация с безопасностью изменится в лучшую сторону.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет инспекцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), когда позволит ситуация с безопасностью. Об этом рассказали в самом WADA.

Там отметили, что личная проверка необходима, чтобы оценить критерии восстановления статуса соответствия российской организации Всемирному антидопинговому кодексу, передает ТАСС.

"Как указывалось ранее, для оценки критериев восстановления, установленных Спортивным арбитражным судом в его решении от декабря 2020 года, WADA необходимо провести личную проверку РУСАДА. WADA намерено провести этот аудит, как только позволит ситуация с безопасностью"

– пресс-служба WADA

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия в конце 2020 года.