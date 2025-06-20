Вестник Кавказа

Вторая группа граждан Италии эвакуирована из Ирана через Азербайджан

Вторая группа граждан Италии эвакуирована из Ирана через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одна группа итальянских граждан была успешно эвакуирована из Ирана через Азербайджан. В ее составе было 24 человека. Очередной этап запланирован на понедельник.

Итальянское министерство иностранных дел подтвердило факт успешной эвакуации второй группы итальянских граждан и их родных из Ирана в Азербайджан в рамках ведущейся сейчас эвакуационной операции.

Как говорится в заявлении пресс-службы итальянского внешнеполитического ведомства, по поручению министра Антонио Таяни была оказана помощь при организации эвакуации новой группы граждан. Ее участники рано утром отправились из Тегерана в Астару – город на границе с Азербайджаном.

Во время всей поездки группу, в составе которой было 24 человека, сопровождали сотрудники итальянского посольства в Тегеране. Затем эвакуируемых приняли представители посольства Италии в Баку.

В начале недели в ходе первого этапа операции по эвакуации 34 гражданина Италии вернулись на родину через Баку.

Новая группа эвакуируемых может быть отправлена уже послезавтра, окончательные сроки зависят от ситуации на местах.

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