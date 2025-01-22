Швейцария эвакуировала дипломатов из Ирана в Азербайджан

Баку принял сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране. Европейская стран решила на время закрыть диппредставительство в Иране из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Швейцария приостановила деятельность посольства в Тегеране из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана, говорится в сообщении МИД страны.

"Все сотрудники посольства эвакуированы из Ирана. Они вернутся на территорию Ирана только в том случае, если ситуация стабилизируется. Мы призываем стороны к диалогу с целью стабилизации ситуации"

- МИД Швейцарии

Глава ведомства Игнасио Кассис заявил, что некоторые сотрудники вместе с послом определенное время назад покинули Тегеран и прибыли в Азербайджан. Вслед за ними в Баку была эвакуирована еще одна группа. В будущем их планируют направить в Швейцарию.

Напомним, что свои посольства в Азербайджан из Ирана эвакуировали и другие страны – Австралия, Болгария и Венгрия.