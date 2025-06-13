Вестник Кавказа

Австралия поблагодарила Азербайджан за поддержку при эвакуации из Ирана

Австралия поблагодарила Азербайджан за поддержку при эвакуации из Ирана
© Фото: МИД АР
Главы МИД Азербайджана и Австралии провели телефонный разговор, в котором Пенни Вонг поблагодарила Баку за помощь при эвакуации австралийских граждан из Ирана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его австралийская коллега Пенни Вонг провели телефонный разговор, такое сообщение распространил МИД АР.

В ходе беседы дипломаты обсудили нынешнее положение дел в области безопасности на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля.

"Министр иностранных дел Австралии проинформировала о планах по эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном"

– МИД Азербайджана

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам отношений Баку и Канберры, представляющим взаимный интерес, обратили внимание на большое значение консультаций между МИД обеих стран.

Ранее стало известно, что Пенни Вонг сообщила о приостановке работы посольства Австралии в Тегеране и эвакуации дипломатов, а также их семей. При этом австралийский посол в Иране продолжит работу в регионе. Кроме того, в заявлении министра говорилось, что МИД направляет консульских сотрудников в Баку – они будут оказывать помощь австралийцам, уезжающим из Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
495 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.