Встреча ОПЕК+ перенесена на субботу

Страны ОПЕК+ перенесли июньскую встречу, на которой будет обсуждаться план добычи на июль. Она пройдет на день раньше запланированного.

Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают нефтедобычу, состоится на день раньше, чем планировалось изначально. Об этом рассказал 26 мая источник в одной из делегаций.

Он подчеркнул, что встреча пройдет в субботу, 31 мая, хотя изначально она была намечена на 1 июня, передает ТАСС.

При этом министерская встреча, как и планировалось, пройдет 28 мая.

Ожидается, что центральной темой субботней встречи станет план нефтедобычи на июль.

Ранее восемь стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, достигли договоренности об ускорении наращивания добычи нефти в мае и июне до 411 тыс баррелей в сутки.