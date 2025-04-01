Казахстан превысил квоту ОПЕК+ по нефтедобыче

В апреле Казахстан превысил квоту ОПЕК+. Ранее в Минэнерго республики говорили, что Казахстан планирует исполнить свои обязательства в апреле.

Нефтедобыча Казахстана в апреле текущего года составила 1,77 млн б/с, сообщает агентство S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

Квота страны на апрель по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,473 млн б/с. По новым данным, Казахстан за прошедший месяц превысил квоту на 297 тыс б/с.

В марте нефтедобыча составила 1,8 млн б/с при квоте 1,468 млн. Ранее в Минэнерго республики говорили, что Казахстан намерен исполнить свои обязательства в апреле.