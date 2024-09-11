ВСМ Москва - Санкт-Петербург появится на схеме столичного метро

Схемы московского метрополитена будет включать ВСМ Москва - Петербург. Запустить новую ж/д ветку могут уже в 2028 году.
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург войдет в проект схемы метро российской столицы 2026-2030 годов, сообщается информационным центром ВСМ.
"Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами"
– сообщение
Первый этап ВСМ планируется запустить в 2028 году. В будущем первая в стране высокоскоростная железная дорога позволит совершать путешествие между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут.