Вестник Кавказа

ВСМ Москва - Санкт-Петербург появится на схеме столичного метро

ВСМ Москва - Санкт-Петербург появится на схеме столичного метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Схемы московского метрополитена будет включать ВСМ Москва - Петербург. Запустить новую ж/д ветку могут уже в 2028 году.

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург войдет в проект схемы метро российской столицы 2026-2030 годов, сообщается информационным центром ВСМ.

"Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами"

– сообщение

Первый этап ВСМ планируется запустить в 2028 году. В будущем первая в стране высокоскоростная железная дорога позволит совершать путешествие между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.