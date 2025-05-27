Воздушное сообщение связало Ставрополь и Сургут

Самолеты будут летать между Ставрополем и Сургутом. Первый рейс из Сургута был загружен на 100%. Время полета – 4 часа 50 минут.

В ставропольский аэропорт приземлился первый самолет из Сургута, сообщает пресс-служба воздушной гавани краевой столицы.

Лайнер был загружен на 100%, его встретили традиционной водной аркой. Первым пассажирам вручили памятные подарки.

Отмечается, что полетами из одного города в другой будет заниматься авиаперевозчик "ЮТэйр". Самолеты будут летать раз в неделю – по средам.

Стоит добавить, что вылеты из Сургута будут совершаться в 12:55, а из Ставрополя – в 16:45.