Вопрос о запуске карт "Мир" в Индии обсудят в декабре

Карты "Мир" могут начать принимать в Индии, вопрос об этом уже обсуждался Путиным с главой МИД страны, переговоры по этой теме продолжатся в декабре на встрече лидеров двух стран в Нью-Дели, рассказали в МИД РФ.

Россия и Индия в декабре проведут переговоры на высшем уровне, на повестке будет вопрос о запуске карт российской платежной системы "Мир" в Индии.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, российский лидер Владимир Путин ранее обсуждал признание платежных систем "Мир" и RuPаy с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром.

"Она обсуждалась на переговорах президента России с господином министром Джайшанкаром. Она находится в числе постоянных пунктов наших переговоров"

– Руденко 

Также он сообщил, что данный вопрос РФ и Индия также будут обсуждать на встрече на высшем уровне в Нью-Дели. Путин совершит визит в Индию в начале декабря, он прибудет на индийско-российский саммит, который может состояться 5-6 декабря.

Дипломат в беседе с газетой "Известия" выразил надежду, что стороны придут к решению этого вопроса, подчеркнув, что запуск системы "Мир" в Индии позитивно скажется на российском турпотоке в республику.

Кроме того, отмечается в публикации, стороны намерены интегрировать российскую и индийскую системы мгновенных платежей СБП и UPI.

