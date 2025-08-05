Вестник Кавказа

Военно-грузинскую дорогу открыли для любого транспорта

Военно-грузинскую дорогу открыли для любого транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС Северной Осетии оповестило, что движение по Военно-грузинской дороге и проезд через Верхний Ларс снова доступны. Ограничения действовали из-за расчистки Дарьяльского ущелья.

На Военно-грузинской дороге в Северной Осетии возобновили движение для любого транспорта, оповестили в пресс-службе регионального МЧС.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-населенный пункт Ларс"

- МЧС Северной Осетии

Проезд по Военно-грузинской дороге для большегрузов был ограничен с семи утра из-за необходимости очистки склона в Дарьяльском ущелье.

Ранее в МЧС Северной Осетии сообщали, что движение будет восстановлено к шести вечера.

