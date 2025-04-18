Верхний Ларс закрылся для большегрузов до вечера

В среду 13 августа для грузового транспорта закрыта Военно-Грузинская дорога. Возобновить движение планируется после 18:00. Для легковых авто также вводятся ограничения.

Сегодня запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, информирует ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств"

– сообщение

Проезд закрыт на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 07:00 до 18:00 13 августа, уточнили в пресс-службе управления регионального МЧС.

В департаменте автодорог Грузии уточнили, что работы по очистке склона в Дарьяльском ущелье проводятся на 126-130 км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс по направлению к границе с Россией.

Проезд запрещен для транспорта с прицепами и полуприцепами. Кроме того, ограничения вводятся для легковых автомобилей: в среду движение будет периодически запрещено с 30-минутным интервалом.