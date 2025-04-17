Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли свыше тысячи фур

На границе России и Грузии ожидает проезда на территорию республики Южного Кавказа около 1 тыс фур. Большая часть из них находится на спецстоянках.

К вечеру 11 августа на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии скопилась почти 1 тыс единиц крупногабаритного транспорта. Об этом рассказал зампред правительства Северной Осетии, выступая аппаратном совещании.

"Проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают 990 большегрузов, 630 из которых находятся на специализированных стоянках, и 70 легковых автомобилей"

– Ирбек Томаев

С 4 по 10 августа с территории России в Грузии и в обратном направлении въехало более 115 тыс человек и около 32 тыс единиц транспорта.