Вестник Кавказа

"Верхний Ларс" собрал тысячу армянских грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Свыше 2,8 тыс фур ожидают проезда через границу РФ и Грузии. В их число входят около 1 тыс армянских грузовиков.

Более 1 тыс армянских фур стоят в очереди на проезд через границу России и Грузии на КПП "Верхний Ларс", согласно данным ЦОДД Северной Осетии.

По последней информации, число зарегистрированных транспортных средств в общей сложности достигло 2,8 тыс. Ограничений на проезд сейчас не введено.

Главная причина затора – большой поток туристов из России, которые отправляются в Грузию и Армению для отдыха.

Напомним, что проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" в Северной Осетии – единственный сухопутный путь, соединяющий Армению и Россию через Грузию.

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