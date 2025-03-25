"Верхний Ларс" открылся для всех автомобилей

Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено. Оно было запрещено с 18:40 мск из-за угрозы сходя селя в Грузии.

Пресс-служба МЧС по Северной Осетии сообщило о возобновлении движения всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Как заявили в спасательном ведомстве, движение любых автомобилей разрешено в обоих направлениях с 6:40 мск в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда.

Стоит добавить, что движение было закрыто вчера в 18:40 мск в связи с угрозой схода селя на территории Грузии. На тот момент проезда через "Верхний Ларс" ожидали свыше 3 тыс грузовиков.