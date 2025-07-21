Верхний Ларс закрылся из-за схода селевого потока

Военно-Грузинская дорога вечером 31 июля закрыта для всего транспорта, на дорогу сошел сель. В электронной очереди скопилось уже более трех тысяч фур.

Из-за схода селя в Северной Осетии закрыли для всех видов транспорта Военно-Грузинскую дорогу в четверг вечером.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сходом селя, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств"

– пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

Движение закрыто с 18:40 мск до особого распоряжения на участке Владикавказ - Ларс - в направлении к границе РФ.

Более 3 тыс большегрузов зарегистрировано в электронной очереди в ожидании открытия дороги, связывающей РФ, Грузию и Армению.