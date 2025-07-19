Верхний Ларс собирает пробки из-за туристов

В преддверии выходных на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии в Северной Осетии снова стали собираться огромные пробки, причиной которых стал сильно выросший поток туристов.

В преддверии предстоящих выходных из России в Грузию потянулся поток автотуристов, которые спровоцировали новые заторы на контрольном пункте пропуска (КПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Несмотря на то, что на прохождение таможенных формальностей экипажам легковушек требуется меньше времени, чем водителям большегрузов, страдают и те, и другие – прождать в очереди туристам придется от 4 до 8 часов, передает Sputnik Армения.

Еще "веселее" ситуация с фурами – в электронной очереди проезда ожидают 3612 большегрузов из разных стран, 1350 из них – из Армении.

КПП работает на полную мощность, однако пока ситуация не меняется и скорее всего сохранится до окончания выходных, полагают его сотрудники.