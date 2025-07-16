Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли свыше 2,5 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли свыше 2,5 тыс фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 2,5 тыс грузовиков застряли на российско-грузинской границе. Последние несколько дней пропуск через границу был ограничен из-за нехватки мест на стоянке.

В воскресенье, 20 июля, на КПП "Верхний Ларс" застряли в пробке свыше 2,5 тыс единиц крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает на своем портале Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно последней информации, сейчас движение на дороге, ведущей к границе Грузии и России, доступно для всех видов автомобилей.

В четверг и пятницу пропуск фур был ограничен в связи с нехваткой мест на стоянке.

Всего со стороны России въезда в республику Южного Кавказа сейчас ожидают 2840 грузовых машин.

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