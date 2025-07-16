Проезд по части дороги Восток-Запад будет заблокирован ночами в Грузии

В ближайшие полторы недели в Грузии ограничат движение в темное время суток на одном из участков дороги, соединяющей восток и запад страны. Причина – проведение ремонтных работ.

В Грузии в течение ближайших десяти дней будет недоступен для проезда транспорта участок дороги Восток-Запад. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на департамент автомобильных дорог республики.

Как отмечается, речь идет об участке трассы в районе моста через реку Арагви.

Согласно информации, ежедневно на протяжении восьми часов (с 23:00 до 07:00) движение будет доступно лишь по одной полосе из-за проведения ремонтных работ.