Вестник Кавказа

Оползень заблокировал проезд по одной из самых опасных дорог Грузии

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Проезд по дороге, ведущей к грузинскому селу Шатили, ограничен из-за оползня. Специалисты пока не приступали к очистительным работам.

В Грузии из-за оползня временно недоступна для движения одна из самых опасных дорог республики – Жинвали-Барисахо-Шатили. Об этом сообщает 16 июля департамент автомобильных дорог.

Уточняется, что из-за природного катаклизма транспортные средства сейчас не могут проехать по 96-му километру дороги, в районе села Гиоргицминда.

В департаменте подчеркнули, что причиной оползня стали ливни. Очистительные работы на данном участке пока не начались из-за сложных погодных условий.

Напомним, Шатили находится в исторической области Хевсурети.

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