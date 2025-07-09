Оползень заблокировал проезд по одной из самых опасных дорог Грузии

Проезд по дороге, ведущей к грузинскому селу Шатили, ограничен из-за оползня. Специалисты пока не приступали к очистительным работам.

В Грузии из-за оползня временно недоступна для движения одна из самых опасных дорог республики – Жинвали-Барисахо-Шатили. Об этом сообщает 16 июля департамент автомобильных дорог.

Уточняется, что из-за природного катаклизма транспортные средства сейчас не могут проехать по 96-му километру дороги, в районе села Гиоргицминда.

В департаменте подчеркнули, что причиной оползня стали ливни. Очистительные работы на данном участке пока не начались из-за сложных погодных условий.

Напомним, Шатили находится в исторической области Хевсурети.