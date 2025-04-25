Черное море в Грузии безопасно для купания

Проверки морской воды в Грузии подтвердили ее безопасность, на грузинских курортах можно купаться, все показатели в норме.

В Грузии провели проверку качества воды в черноморской акватории, купаться разрешено.

По данным Национального агентства окружающей среды Грузии, исследование проб, взятых в Черном море, показало, что вода соответствует нормам. Вода проверяется регулярно, мониторинг проводят в 12 точках. Пробы морской воды исследуются на гидробиологические и химические параметры, оценивается наличие в воде тяжелых металлов, углеводородов нефти и других веществ.