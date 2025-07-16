Вложения "Банка Дом.РФ" в Каспийский кластер превысят 16,5 млрд рублей

На развитие Каспийского кластера в Дагестане "Банк Дом.РФ" направит более 16 млрд рублей. Заключены кредиты по пяти объектам.

"Банк Дом.РФ" направит на инфраструктурные проекты в рамках Каспийского прибрежного кластера в Дагестане свыше 16 млрд рублей.

Финансовая организация заключила кредитные договоры по шести проектам в СКФО на общую сумму 17,7 млрд рублей, пять из них относятся к Каспийскому кластеру, сообщила директор банковского подразделения "Туризм" Анна Маликова.

"Это объекты, которые будут формировать туристическую инфраструктуру в рамках особой экономической зоны Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Каспийский прибрежный кластер"

­– Анна Маликова

На пять проектов будет выделено 16,6 млрд рублей, передает РБК Кавказ.