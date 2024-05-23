Дагестан и Карелию в августе свяжет прямое авиасообщение

Прямые рейсы из Петербурга в Махачкалу запустят в августе. Полеты будут выполняться по воскресеньям.

Руководитель Республики Карелия Артур Перфенчиков сообщил о скором запуске прямого авиасообщения между Петрозаводском и Махачкалой.

Глава региона подчеркнул, что перевозкой пассажиров из одного города в другой будет заниматься отечественная авиакомпания "Северсталь".

Парфенчиков отметил, что заявку на предоставление федеральной субсидии по указанному маршруту одобрили в Росавиации. Первый самолет отправится 17 августа.

Уточняется, что рейсы в дагестанскую столицу будут совершаться еженедельно по воскресеньям.