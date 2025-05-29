Власти Тбилиси останавливают канатку до крепости Нарикала

Сегодня в центре Тбилиси временно закроется популярная туристическая локация - канатная дорога из парка Рике на левом берегу Куры до крепости Нарикала на правом скалистом берегу Куры.

Власти Тбилиси сегодня на один день закроют для посетителей популярную у туристов локацию - канатную дорогу, соединяющую парк Рике и крепость Нарикала, крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.

На канатке будут проводить плановые технические работы, а откроется она уже завтра, 6 августа, передает Sputnik Грузия.

Впрочем, туристы без острых впечатлений не останутся – ведь в городе будут работать еще две канатные дороги: от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда.

Вскоре в городе откроется еще одна канатка – от площади Свободы до горы Табори.