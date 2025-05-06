Тбилиси снова назван одним из лучших культурных городов мира

Авторитетное туристическое издание Time Out Abu Dhabi назвало 20 лучших туристических городов мира: в его рейтинге столица Грузии заняла 12-ю строчку.

Столица Грузии Тбилиси вошла в рейтинг из 20 лучших городов для культурного туризма, который по результатам собственного опроса опубликовало туристическое издание Time Out Abu Dhabi, сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

Издание из ОАЭ провело опрос среди своих читателей, сделав упор на том, какие города мира они считают лучшими для культурного туризма, связанного с искусством, театром, музыкой и другими культурными направлениями, передает Sputnik Грузия.

В результате по их комментариям и был составлен рейтинг, в который вошли 20 городов мира: первую тройку в нем ожидаемо заняли Париж, Флоренция и Эдинбург, замкнул список Абу-Даби.

Грузинская столица заняла 12-ю строчку рейтинга.